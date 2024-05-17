واشنطن عن دعوة القمة العربية نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة: قد تضر جهود هزيمة حماس

اعتبرت الولايات المتحدة، أنّ مقترح القمة العربية، نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة يمكن أن يضر بما سمتها «جهود إسرائيل لهزيمة حركة حماس».

وخلال قمة عُقدت الخميس في البحرين، دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حلّ الدولتين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال بشأن هذه القوّة المحتملة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة فيدانت باتيل: «نحن نعلم أن إسرائيل تركّز على هزيمة حماس.. صراحة.. إنّ إضافة مزيد من القوات الأمنية قد يعرّض هذه المهمة للخطر».

لكنّه أشار إلى أنّ الولايات المتحدة ليس لديها بعد، تقييم حاسم لبيان القمّة، لافتا إلى أن إرسال قوّة قد يكون مقبولا أكثر بمجرّد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع باتيل: «نحن نركّز أولا وقبل كلّ شيء على إنهاء هذا الصراع (..) والعديد من الشركاء داخل العالم العربي وخارجه يشاركوننا مخاوفنا ويتشاركون في الرغبة في تأدية دور بنّاء عندما تسمح الظروف بذلك».

وكانت القمة العربية التي اختتمت في البحرين، الخميس، قد دعت إلى نشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وتضمَّن «إعلان المنامة»، الصادر عن القمة الدعوة إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.