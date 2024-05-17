تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في الثامنة مساء اليوم على قناة الحياة، في برنامج "بالخط العريض"، مدير التصوير الدكتور محسن أحمد، في حوار عن أهم أعماله في السينما المصرية، ومنها "زهايمر" و"زوجة رجل مهم"، و"النوم في العسل"، و"ناجي العلي"، و"الكيت كات"، و"الأراجوز"، و"كابوريا"، و"البداية"، و"الشبح"، و"ابن القنصل"، و"سمع هس"، و"الواد محروس بتاع الوزير"، و"دم الغزال"، ويكشف لأول مرة، كواليس عمله مع المخرج الكبير محمد خان وسر اختلافه معه في فيلم "زوجة رجل مهم"، ومن هو الشخص الذي أقنعه بالعوده للتصوير مرة أخرى.

كما تحدث عن مشواره مع الفنان عادل إمام، وكشف عن طلب خاص كان يطلبه الزعيم منه في كل يوم تصوير، كما تحدث أيضا حول ذكرياته مع النجم العالمي عمر الشريف، في فيلم الأراجوز، مؤكداً أنه شخصية فريدة وكان متواضعا، ويتحدث أيضا عن رأيه في فيلم "الكيت كات" ويكشف سر النجاح الكبير الذي حققه.

وخلال الحوار يتحدث محسن أحمد، عن تجربته في الإخراج ولماذا لم يستمر فيها وفضل العودة كمدير للتصوير، بعدما أخرج فيلمين حققا نجاحا كبير، كما يتطرق لبداياته الفنية، وسر حبه للكاميرا، كما تحدث لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بأولاده، ورسائل أولاده له خلال الحلقة.