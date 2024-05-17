قررت إحدى المحاكم الروسية تجميد أصول بنك يوني كريديت الإيطالي في روسيا، في إطار دعوى قضائية بقيمة 7ر462 مليون يورو (503 ملايين دولار) أقامتها شركة تابعة لمجموعة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ضد البنك الإيطالي.

وبحسب وثائق تحمل تاريخ 16 مايو الحالي قررت محكمة تحكيم منطقة سان بطرسبرج ولينينجراد تجميد أصول يوني كريديت بنك المسجل في ميونيخ بألمانيا ويوني كريديت بنك أيه.أو الموجود مقره في موسكو.

وتم تجميد حصص في شركتين أخريين مقرهما في روسيا لارتباطها بالبنكين إلى جانب حسابات مصرفية وأصول عقارية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن شركة مملوكة لكل من جازبروم وروسجاز دوبيشا للغاز الطبيعي أقامت دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد عدة بنوك أوروبية كانت تدعم مشروعا كبيرا للغاز الطبيعي في روسيا وخضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

من ناحيته قال يوني كريديت الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية والذي يعمل في روسيا من خلال فرع يضم حوالي 3100 موظف وأكثر من 50 فرعا إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو لتغطية خسائر إفلاسه في روسيا منذ 2022 وقلص حزمة قروضه هناك بنحو الثلثين منذ ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي إن البنك سيواصل العمل في روسيا مع الالتزام بالعقوبات الغربية، وإنه من الصعب الخروج نهائيا السوق الروسية حاليا.

وبحسب المحكمة الروسية تم تعليق نظر دعوى الشركة الروسية ضد البنك الإيطالي لآن الطرفين يخوضان نزاعا قضائيا آخر في بريطانيا.



