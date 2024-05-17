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أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة تييري بريتون، اليوم الجمعة، عن دعمه لمنطقة لوساتيا المعروفة بتعدين الفحم، شرقي ألمانيا، في تحولها إلى منطقة نموذجية لاقتصاد دون غازات دفيئة.

وأشاد بريتون خلال زيارة اليوم الجمعة بتطبيق المنطقة إجراءات جديدة لتصبح أول "واد بصفر انبعاثات" في أوروبا وتعهد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع.

وتقدم تحالف محلي في لوساتيا للحصول على وضع منطقة نموذجية في مارس.

ويرجع الأمر إلى قانون "صناعة بصفر انبعاثات" على المستوى الأوروبي، الذي يتضمن الإدخال السريع للصناعات وتوليد الطاقة دون التسبب في مزيد من غازات الدفيئة، أي صفرانبعاثات.

ووفقا لبريتون، يعني دور "واد بصفر انبعاثات" المزيد من التمويل للمشروعات والمزيد من الاستثمارات وإجراءات موافقة أبسط وتوسع في البنية التحتية وتكوير مراكز الكفاءة المحلية والمزيد من الوظائف مرتفعة الجودة.