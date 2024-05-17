مراد ياكين يُعلن قائمة سويسرا ليورو 2024

أعلن مراد ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري، قائمة تضم 38 لاعبا، استعدادا للمشاركة في بطولة يورو 2024، المقررة في ألمانيا هذا الصيف.

وأوضح الاتحاد السويسري أن المرحلة الأولى من الاستعدادات، ستبدأ الاثنين المقبل بحضور 21 لاعبا، خاصةً أن بقية اللاعبين مرتبطون بمباريات رسمية مع فرقهم.

وتتضمن هذه المجموعة، من بين لاعبين آخرين، جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند، الذي سيشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في الأول من يونيو المقبل، وجرانيت شاكا، الذي سيلعب نهائي الدوري الأوروبي، يوم 22 مايو الجاري، ونهائي كأس ألمانيا، يوم 25 من نفس الشهر، مع باير ليفركوزن.

وقال ياكين: "بما أن العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات لن يكونوا متاحين، بسبب التزامهم مع أنديتهم، تم استدعاء العديد من اللاعبين الشباب إلى المعسكر الإعدادي.. سيحصلون على فرصة لإثبات ما يمكنهم فعله، وربما يشقون طريقهم للتواجد في قائمة اليورو".