إخلاء مدارس في قبرص بعد تهديدات بشن هجمات بقنابل

أرسل أشخاص مجهولون، اليوم الجمعة رسائل بريد الكتروني، تهدد بشن هجمات بالقنابل على العديد من المدارس القبرصية، مما دفع إلى عملية إجلاء واسعة للتلاميذ في الجزيرة.

واحتوت التهديدات ، التي نشرتها لاحقا العديد من وسائل الإعلام أيضا تعهدات بـ"قطع رقابكم" و"إغراقكم في دمائكم"، والتي صنفتها الشرطة بأنها ذات خلفية إسلامية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كريستوس اندريو، لإذاعة قبرص إن معظم المدارس الابتدائية والثانوية ، تقريبا تلقت الرسائل، بالإضافة إلى بعض رياض الأطفال.

وأضاف "لقد نفذنا عملية إجلاء بشكل هادئ. حتى الآن، لم يتم العثور على أي عبوة ناسفة".

وذكرت وسائل إعلام أن الكثير من الآباء، الذين أصابهم حالة من الرعب، أخرجوا أطفالهم من المدارس.