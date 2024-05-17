بيربوك تطالب بمزيد من الدعم لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل عاجل بمزيد من الدعم الدولي لأوكرانيا في مجال الدفاع الجوي في ضوء الهجمات الروسية الشديدة على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة قبيل اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "الوضع مأساوي للغاية، ليس فقط فيما يتعلق بمدينة خاركيف، ولكن أيضا في العديد من الأماكن الأخرى في أوكرانيا.. نرى بوضوح مدى حاجة أوكرانيا لمزيد من الدعم، خاصة في مجال الدفاع الجوي".

وذكرت بيربوك أن الوضع في خاركيف يظهر أيضا مدى أهمية قطع طرق الإمداد الروسية، موضحة أن أنظمة الأسلحة متوسطة وطويلة المدى ضرورية لذلك أيضا، مشيرة إلى أنه في المبادرة الدولية التي أطلقتها مع المستشار أولاف شولتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس لمزيد من الدعم الجوي لأوكرانيا، أتاحت ألمانيا نظام باتريوت آخر.

واضافت أن دولا أخرى على سبيل المثال قدمت مكونات مهمة للمراقبة الرادارية، كما قدمت الدول التي لا تمتلك هذا النوع من أنظمة الدفاع الجوي أكثر من مليون يورو.

وقالت بيربوك: "لكن من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من الأنظمة الكبيرة على غرار بطاريات باتريوت"، مضيفة أن عددا من الشركاء الأوروبيين يدرسون ما إذا كان بإمكانهم نقل أنظمة إلى أوكرانيا، وقالت: "هناك آخرون لا يفعلون ذلك علنا، بل خلف الأبواب المغلقة. لذلك كانت المبادرة في غاية الأهمية.. ما تم التوصل إليه ليس كافيا بعد. ونحن نرى ذلك كل يوم".

وذكرت بيربوك أن الوضع في خاركيف بشرق أوكرانيا مأساوي للغاية أيضا لأن الروس بإمكانهم مهاجمة المدينة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود، من أراضيهم، مضيفة أنه عندما زارت المدينة، لاحظت أن أجزاء من الدفاع الجوي غير قادرة على العمل،

وأشارت إلى أن الأطفال في المدينة لم يذهبوا إلى المدرسة منذ عامين تقريبا، موضحة أنه تم بناء مدرسة تحت الأرض حتى يستطيع الأطفال معاودة الدراسة مرة أخرى.