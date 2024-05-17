4 قتلي في عاصفة استثنائية تضرب الولايات المتحدة

قُتل أربعة أشخاص في هيوستن، رابع كبرى مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، في "عاصفة استثنائية" تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتساقط أشجار، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وقال جون ويتماير رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في تكساس لمحطة "فوكس 26" التلفزيونية المحلية "للأسف، لدينا أربعة قتلى"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف أنه رغم أن ظروف هذه الوفيات لم تُعرف بعد، قد تكون نتيجة "سقوط أشجار أو أنهم حوصروا في سياراتهم".

وتابع "تعرّضت مباني المكاتب في وسط المدينة لأضرار جسيمة (...) أكثر من 800 ألف عائلة محرومة من الكهرباء"، واصفا هذه العاصفة بـ"الاستثنائية".

كما تسببت العاصفة المصحوبة برياح وأمطار قوية في قطع الكهرباء عن الآلاف من المنازل والأعمال في منطقة هيوستن.

وطالبت سلطات المدينة السكان بالبقاء في منازلهم يوم الجمعة والابتعاد عن الطرق بسبب الأضرار والمخلفات واسعة النطاق التي خلفتها العاصفة، ودعت الموظفين الأساسيين فقط بمزاولة عملهم الجمعة حيث سيتم إغلاق الأعمال التجارية وسط المدينة.

وستغلق المدارس في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة.

وأظهرت صور بثتها قنوات التلفزيون المحلية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتحطم نوافذ المباني تحت قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.