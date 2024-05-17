أدى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب جنوب العاصمة، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأعمال تطويره أوائل هذا الأسبوع بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه بصفة خاصة كان السبب الأول لخروج أعمال التطوير على هذا المستوى المتميز الذي يليق بمكانة هذه المساجد.

ووجه محافظ القاهرة الشكر للرئيس السيسى على هذا الاهتمام والدعم مؤكدًا أن مساجد آل البيت شهدت أعمال تطوير واهتمام غير مسبوقة فى عهده كمساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة ،والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية، كما يتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، مثلما حدث بشارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت النبى مما سيكون له أثر كبير على زيادة السياحة الدينية لمحبى زيارة مساجد آل البيت من داخل وخارج مصر.