سرايا القدس تقصف تجمعين للاحتلال في جباليا

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، أنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوة راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن سرايا القدس أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش الاحتلال بقذيفة "تي بي جي" مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مخيم جباليا.

وكانت "الجزيرة" قد أفادت بأن الاحتلال كثف إطلاق النار تزامنا مع توسع توغله داخل مخيم جباليا، مشيرة إلى أن الآليات الإسرائيلية المتقدمة إلى مدخل بيت حانون شمالي القطاع تواصل محاصرة مراكز الإيواء.

وتستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في جباليا لليوم السادس على التوالي، فيما تستهدف غارات الاحتلال أنحاء مخيم جباليا منذ ساعات الفجر الأولى.