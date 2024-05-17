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أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة للبلاد، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 7ر6 % على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي.

وتسارع النمو من ارتفاع بنسبة 2ر2 % المسجل في مارس الماضي، وفقا لما قالت ليو آي هوا، المتحدثة باسم الهيئة المذكورة في مؤتمر صحفي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 97ر0 % في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وخلال الفترة من كانون ايناير إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3ر6 % على أساس سنوي، بزيادة 2ر0 نقطة مئوية عن الفترة ما بين شهري يناير إلى مارس الماضيين.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي تبلغ الإيرادات الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 82ر2 مليون دولار أمريكي).