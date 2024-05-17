الأونروا: نزوح 630 ألفا من رفح

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنَّ الفلسطينيين داخل قطاع غزة لا يزالون يواجهون تهجيرا قسريا، بعدما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكتبت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة: "منذ بدء الهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية، أُجبر أكثر من630 ألف شخص على الفرار من المنطقة".

وأشارت إلى أنّ المواطنين الفلسطينيين لجأوا إلى دير البلح التي أصبحت الآن مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة منذ أسابيع من أنّ الهجوم الإسرائيلي على رفح، من شأنه أن يشل العمليات الإنسانية ويتسبب في ارتفاع كارثي في عدد الضحايا المدنيين.

يذكر أن أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني أي نصف سكان غزة لجأوا إلى رفح، بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية في أماكن أخرى، لا سيما وسط وشمال القطاع على مدة الأشهر الـ7 الماضية.