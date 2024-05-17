استطلاع: 74% من الإسرائيليين لا يثقون بقدرة السياسيين على العمل من أجل المصلحة العامة

أظهر استطلاعٌ للرأي العام، نُشر اليوم الجمعة، أنّ 74% من الإسرائيليين لا يثقون بقدرة مُنتَخبي الجمهور على العمل من أجل المصلحة العامّة، ورأى 63% أنّ التهديد الأكبر على مستقبل إسرائيل ينبع من الانقسام الداخلي.

جاء ذلك بحسب ما بيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجراه معهد "الغرض" الإسرائيلي مطلع مايو الماضي، شمل 604 أشخاص ممن أُجريت معهم مقابلات وتبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، مُقسّمين بحسب الانتماء إلى القطاع الديني والموقع السياسي.

وقال 67% من الإسرائيليين إنّهم لا يعتمدون على الزعماء لاستخلاص العبر وتنفيذ التغييرات المطلوبة كي لا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر 2023، و49% لا يعتمدون على المؤسسة الأمنية والعسكرية لاستخلاص العبر وتنفيذ التغييرات المطلوبة.

وعلى خلفية تزايد الحوادث "المعادية للسامية" ضد اليهود في أنحاء العالم، أجاب 71% من المُستطلعين أنّه بعد السابع من أكتوبر فإسرائيل هي المكان الأفضل في العالم من أجل اليهود.