سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غداً، تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، حيث اجتمع أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مع مدراء عموم الجيزة والموجهين المقيمين استعدادًا لهذه الفترة الحاسمة.

وأصدر سلومة بعض التعليمات الهامة، مؤكدًا على:

- تفعيل غرفة العمليات في الإدارات التعليمية والتبليغ السريع عن أية مشكلة للعمل على حلها بأقرب وقت ممكن.

- الاهتمام بالمتابعة الميدانية للجان الامتحانات ومواجهة أي مشكلات تطرأ وإبلاغ الغرفة العمليات في المديرية.

- توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان لإجراء الامتحانات بشكل مريح وآمن.

- التعامل بحرص مع أوراق الأسئلة وتأمينها بشكل صحيح.

- الحفاظ على سلامة أوراق الإجابة وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

- تعقيم اللجان وضمان النظافة الدائمة لحماية الطلاب.

- توفير المراقبين اللازمين لكل لجنة وتسهيل مهامهم.

- عدم دخول أي طالب للجنة بعد الساعة التاسعة والربع صباحًا.

وشدد سلومة على ضرورة التنبيه على عدم اصطحاب الطلاب لأي وسائل غش وتفتيشهم جيدًا قبل دخول اللجان.