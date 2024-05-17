حفتر يدعوالقوى الوطنية الليبية للاتفاق على رؤية وطنية جامعة

قال قائد قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر " منحنا المسار السياسي أكثر مما ينبغي للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية الفصل فيها للشعب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها حفتر مساء اليوم الخميس خلال الاحتفال في بنغازي بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة» بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من القيادات العسكرية والسياسية في المنطقة الشرقية،بحسب "بواية الوسط"الإخبارية الليبية.

وأضاف حفتر: «على الرغم مما تحقق من إنجازات على الصعيد العسكري والأمني، وفي مجالات التنمية والبناء، ظل المسار السياسي يراوح مكانه، اجتماعات تليها اجتماعات، وفود تذهب وتجيء، وبيانات ساخطة تليها بيانات أشد سخطا ووعود فارغة»، معتبرًا أن ذلك «منهج مخطط له بعناية فائقة ليبقى الحال على ما هو عليه".

وتابع «لقد منحنا الفرص أكثر مما ينبغي، على أمل أن يتطور المشهد السياسي بالتوافق والتراضي، وطلبنا من كل القوى الوطنية بمنح المسار السياسي وقتا إضافيا، وندعوهم من جديد للعمل الجاد لتصدر المشهد والإجماع على رؤية وطنية جامعة تضمن وحدة البلاد وبناء الدولة، تحت راية الحرية والديمقراطية وفي حماية ودعم القوات المسلحة".

كان قد تم القيام بعملية الكرامة في 16 مايو عام 2014للتصدى للجماعات الإسلامية المتشددة في بنغازي ومدن اخرى في ليبيا.

يشار إلى انه تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر2021 ، لأجل غير مسمى بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

وتدير ليبيا حكومتان ، واحدة مكلفة من مجلس النواب في بنغازي ، واخرى مقرها طرابلس.