الجيش الإسرائيلي: دخول 365 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

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قال الجيش الإسرائيلي إن إجمالي 365 شاحنة تحمل إمدادات إغاثة مرت من خلال معبري كرم أبو سالم وإيريزغرب، لإيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن من بين هذه الشاحنات 38 محملة بالدقيق لمخابز برنامج الأغذية العالمي في غزة.

وأضاف أنه جرى أمس الأربعاء تسليم 76 ألف لتر من الوقود بالفعل لتشغيل مولدات هذه المخابز.

وقال الجيش، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، إن 17 شاحنة أردنية تحمل مساعدات إنسانية، جرى اليوم الخميس أيضا إدخالها إلى غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في منشور عبر تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، إن توزيع المساعدات الإنسانية "يكاد يكون مستحيلا" في غزة بسبب نقص الوقود، وانقطاع الاتصالات، واستمرار القتال.