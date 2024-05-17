ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3130 جنيها مقابل 3120 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ارتفع عيار 18 ليسجل 2682 جنيها، وصعد عيار 24 ليسجل 3577 جنيها، كما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليسجل 25040 جنيها.

عالميا، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت مؤخرا التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2384.86 دولار للأوقية وارتفع المعدن الأصفر 1% هذا الأسبوع، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في شهر في الجلسة الماضية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2389.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.7 % منذ بداية الأسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

قال ييب جون رونج، خبير الأسواق لدى آي.جي: قد يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، إذ تتيح أحدث بيانات اقتصادية أمريكية متسعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي للنظر في تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 فيما تستمر التوترات الجيوسياسية.

وشكلت البيانات التي نُشرت هذا الأسبوع وأظهرت تباطؤ التضخم أخبارا جيدة للمركزي الأمريكي إلا أن صناع السياسات لم يكشفوا بشكل علني حتى الآن عن تغيرات في وجهات نظرهم بشأن توقيت تخفيضات الفائدة التي يعتقد مستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.

ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 29.68 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة. وهبط البلاديوم 0.6 % إلى 987.84 دولار.

وصعد البلاتين 0.8 % إلى 1065.83 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 أمس الخميس. وزاد المعدن أكثر من 7% هذا الأسبوع.