البنك المركزي الياباني يبقي على برنامج شراء السندات دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي على كمية مشترياته منذ السندات الحكومية في عملياتها الدورية دون تغيير اليوم الجمعة، مما أدى إلى تراجع طفيف في قيمة الين، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية الخفض المفاجئ لمشتريات بنك اليابان المركزي من السندات يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق المال منقسمة بشأن إمكانية قيام البنك المركزي بخفض مشترياته من السندات مرة أخرى خلال الأسبوع الحالي، في حين ارتفع العائد على السندات اليابانية إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، مازالت التكهنات قائمة بشأن خفض البنك مجددا لمشترياته من هذه السندات. وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 3ر0% اليوم إلى 88ر155 ين لكل دولار، في الوقت الذي حقق فيه الدولار مكاسب على مستوى العالم مع تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية قريبا في ظل استمرار معدل التضخم مرتفعا.

وعرض البنك المركزي الياباني اليوم شراء نفس كمية سندات الخزانة الأمريكية من آجال مختلفة بدءا من عام واحد وحتى 10 سنوات وأجل أكثر من 25 عاما. جاء الإعلان عن هذه المشتريات بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء الماضي والتي أظهرت تراجعا طفيفا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.