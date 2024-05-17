 كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي

سول - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 11:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 11:12 ص

أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).

ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كانت كوريا الشمالية أعلنت في الثالث من الشهر الماضي إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد أصبحت الآن تعمل بالوقود الصلب والقدرة النووية.

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