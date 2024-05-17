شوقي علام: من يفتي بعدم جواز التبرع بالزكاة لحياة كريمة فقد أخطأ المنهج

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل حول جواز التبرع بالصدقات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «اسأل المفتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن «وصف المستحقين للزكاة متحقق في مشروع حياة كريمة، لأنه يركز على مساعدة الفقراء في المناطق النائية التي ربما لا يصل إليها أحد».
وشدد أن الزكاة لا تقتصر على مجرد توفير الطعام والشراب والملبس للفقراء، قائلا: «الفقير لازم يتعلم ويتعالج ويدرب على مهن معينة؛ من أجل نرتقي به إلى حد يعيش فيه كإنسان حقيقي، وليس فقط أن يأكل ويشرب ويلبس».
وناقش المفتي بعض المفاهيم الخطأ حول عدم جواز التبرع بالزكاة لمشروع حياة كريمة، مشددًا جواز التبرع، لا سيما وأنه من مصارف الزكاة المستحقة، قائلا: «عندما يسأل شيخ أو من لديه مزحة من العلم ويقال له (هل يمكن التبرع بالصدقات والزكاة لمشروعات حياة كريمة) لو أجابه بـ (لا) فقد أخطأ المنهج، فهو في يقع في منطقة الإلزام، والمصارف المحددة التي تدفع عن الإنسان الفقر والحاجة والجهل والمرض».
وأثنى على مبادرة «حياة كريمة»، واصفا إياها بالمشروع «الفريد من نوعه»، قائلا: «هو مشروع من خصوصيات مصر، لم نجد مثل هذا التوجه الذي يبحث عن حالة الإنسان، هذا توجه محمود وندعو الله أن يثيب من فكر وساعد في هذه المشروعات؛ لأجل خدمة الإنسان».