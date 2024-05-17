شوقي علام: من يفتي بعدم جواز التبرع بالزكاة لحياة كريمة فقد أخطأ المنهج

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل حول جواز التبرع بالصدقات ‏للمبادرة ‏الرئاسية «حياة كريمة».

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‏ وقال خلال تصريحات لبرنامج «اسأل المفتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء ‏الجمعة، ‏إن «وصف المستحقين للزكاة متحقق في مشروع حياة كريمة، لأنه يركز على ‏مساعدة الفقراء في ‏المناطق النائية التي ربما لا يصل إليها أحد». ‏

‏ وشدد أن الزكاة لا تقتصر على مجرد توفير الطعام والشراب والملبس للفقراء، قائلا: «الفقير ‏لازم ‏يتعلم ويتعالج ويدرب على مهن معينة؛ من أجل نرتقي به إلى حد يعيش فيه كإنسان ‏حقيقي، وليس ‏فقط أن يأكل ويشرب ويلبس». ‏

وناقش المفتي بعض المفاهيم الخطأ حول عدم جواز التبرع بالزكاة لمشروع حياة كريمة، ‏مشددًا ‏جواز التبرع، لا سيما وأنه من مصارف الزكاة المستحقة، قائلا: «‏عندما يسأل شيخ أو من لديه ‏مزحة من العلم ويقال له (هل يمكن التبرع بالصدقات والزكاة لمشروعات ‏حياة كريمة) لو أجابه بـ ‏‏(لا) فقد أخطأ المنهج، فهو في يقع في منطقة الإلزام، والمصارف ‏المحددة التي تدفع عن الإنسان ‏الفقر والحاجة والجهل والمرض». ‏

‏ وأثنى على مبادرة «حياة كريمة»، واصفا إياها بالمشروع «الفريد من ‏نوعه»، قائلا: «هو ‏مشروع من خصوصيات مصر، لم نجد مثل هذا التوجه الذي يبحث عن ‏حالة الإنسان، هذا توجه ‏محمود وندعو الله أن يثيب من فكر وساعد في هذه المشروعات؛ لأجل خدمة الإنسان».