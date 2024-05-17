جهاز مدينة دمياط الجديدة يهيب بالمواطنين عدم مخالفة قانون البناء

ناشد جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الجمعة، سكان المدينة بعدم تنفيذ أي أعمال بنائية مخالفة، مؤكدًا أن مصير مخالفات البناء هو الإزالة الفورية ولن يتم التسامح معها مرة أخرى.

وذكر البيان إلى أن قانون التصالح رقم (187) لعام 2023 يسري على المخالفات التي ارتكبت بالفعل قبل تاريخ صدور القانون، وفي حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإزالة الفورية لأي أعمال بنائية مخالفة.

وأضاف البيان أنه لوحظ مؤخرًا رصد بعض حالات البناء المخالف في أحياء المدينة، ويعمل الجهاز على تنفيذ الإزالة على الفور، حفاظًا على النسق المعماري والحضاري لمدينة دمياط الجديدة.