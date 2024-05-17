قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحصول على الدفعة ‏الثانية من صفقة رأس الحكمة يساهم في توفير السيولة اللازمة؛ لتلبية احتياجات السوق، إلى ‏جانب العمل على ضبط سعر الصرف، وكذلك سوق النقد الأجنبي‎.‎

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الخميس، ‏أن توفير السيولة الدولارية من خلال هذه الصفقة يتيح للدولة تلبية بعض احتياجاتها، مشددا أنه لا ‏يمثل حلا نهائيًا للتحديات التي تواجهها.‏

وأشار إلى أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم التي تواجه تحديات جراء الأزمة الاقتصادية ‏العالمية، والتي تتطلب الاستمرار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: «الحصول على السيولة ‏الدولارية يمكن من توفير بعض احتياجات الدولة؛ لكنه ليس نهاية المطاف، ما زلنا في حاجة ‏للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي». ‏

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الإجراءات التنفيذية لتسليم أرض مشروع رأس ‏الحكمة، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المرتبطة بتأسيس الشركة المصرية المساهمة باسم ‏المشروع.‏

وأوضح أن الموارد الدولارية تستخدم في دعم قدرة الدولة على القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي ‏يشمل ضبط سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي، علاوة على الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ‏ومستلزمات الإنتاج. ‏