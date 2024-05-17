روسيا تطرد الملحق العسكري البريطاني في نزاع دبلوماسي متبادل

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طردت روسيا الملحق العسكري البريطاني في رد انتقامي على قيام بريطانيا بطرد أحد أفراد بعثتها الدبلوماسية في لندن الأسبوع الماضي، وفقا لما أعلنته وزاة الخارجية الروسية يوم الخميس.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية يوم الخميس أن موسكو أمهلت الكابتن أدريان كوجهيل، الضابط بالبحرية الملكية البريطانية الذي يعمل في السفارة البريطانية في موسكو، أسبوعا لمغادرة البلاد، وفقا لمنشور وزارة الخارجية الروسية عبر منصة تلجرام.

وتأتي الخطوة في أعقاب قيام بريطانيا في 8 مايو الجاري بطرد الملحق العسكري الروسي الكولونيل ماكسيم إيلوفيك، الذي وصفته لندن بأنه "ضابط استخبارات عسكري غير معلن".

وفي منشورها عبر تلجرام، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت مسؤلا بالسفارة البريطانية للاحتجاج على طرد إيلوفيك.