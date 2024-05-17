دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050

كشفت دراسة جديدة أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الأعمار على مستوى العالم بمقدار خمس سنوات تقريبا بحلول عام 2050.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن التوقعات تشير إلى أنه خلال الفترة ما بين عامي 2022 و 2050 فإن متوسط الأعمار بالنسبة للرجال من المتوقع أن يزداد من 1ر71 عام إلى 76 عاما، وبالنسبة للنساء من 2ر76 إلى 5ر80 عام.

ووفقا لدراسة "عبء المرض العالمي" لعام 2021، فإن الدول التي يكون فيه متوسط الأعمار حاليا أقل، فإنه من المتوقع أن تشهد تلك الدول أكبر زيادة.

ويقول الخبراء إن هذا المسار يعود إلى حد كبير إلى الإجراءات الصحية التي تمنع وتحسن مستوى النجاة من أمراض القلب والأوعية الدموية وكوفيد-19 ومجموعة من الأمراض المعدية.

وقال الدكتور كريس موراي رئيس قسم علوم القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن بالولايات المتحدة ومدير معهد القياسات الصحية والتقييم:"إنه بالإضافة إلى الزيادة في متوسط الأعمار إجمالا، وجدنا أن التفاوت في متوسط الأعمار بناء على الجغرافيا سوف يتقلص".

وتابع " أن هذا مؤشر على أنه في حين أن عدم المساواة الصحية بين الأقاليم ذات الدخل الأعلى والدخل الأدنى سوف تستمر، إلا أن الفجوة سوف تتقلص، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة الأكبر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يعيش الناس لفترات أطول إلا أنهم سوف يقضون سنوات أكثر في حالة صحية سيئة.

واعتمدت الدراسة في توقعاتها على 88 عامل خطورة والنتائج الصحة المرتبطة بها في 204 دول ومناطق خلال الفترة من 1990 إلى 2021.