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برنامج أممي : 73% من الأفغانيات يواجهن قيودا على السفر بدون محرم

كابول - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 1:54 م

نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقريرا عن صمود رائدات الأعمال، في أفغانستان، مشيرا إلى أن 73% من النساء الأفغانيات يواجهن قيودا على السفر، بدون محرم أو مرافقة ذكر.

وصدر التقرير التفصيلي، الصادر عن البرنامج، بعنوان "استمعوا إلى رائدات الأعمال في أفغانستان، صمودهن وكفاحهن"، أمس الخميس، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

ويستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 3100 امرأة ومناقشات جماعية.

وأشار البرنامج إلى أن 73 امرأة، تم إجراء مقابلات معهن، ذكرن أنهن بدون أحد أفراد الأسرة الذكور، لا يمكنهن حتى الذهاب إلى أسواق محلية، في أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وأضاف البرنامج أن مطالبة المرأة بالسفر مع أحد أفراد الأسرة الذكور يضع عبئا إضافيا على المرأة ويضاعف تكاليف السفر لرائدات الأعمال.

وتابع التقرير أن رائدات الأعمال في أفغانستان يواجهن العديد من العقبات، بما في ذلك التمييز والقيود العملياتية ونظام مالي ضعيف بشكل كبير.

وطبقا للتقرير فإن أفغانستان، التي تسيطر عليها طالبان، حيث يحتاج 8ر15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وتقلصت نسبة التوظيف للنساء إلى النصف لتصل إلى 6%، برزت ريادة الأعمال كشريان الحياة.

يذكر أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقريبا، فرضت طالبان قيودا واسعة على النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والعمل والسفر.

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