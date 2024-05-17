برلماني ألماني يدعو إلى تدريب إلزامي للسكان على إنعاش حالات السكتات القلبية

دعا خبير الشؤون الصحية في حزب الخضر الألماني، يانوش دامن، إلى حصول السكان على تدريبات إلزامية عالية الجودة على إنعاش حالات السكتات القلبية.

وقال النائب في البرلمان الألماني والطبيب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في حالة الطوارئ، كل ثانية لها أهميتها حرفيا، وفي يد كل مواطن أن يشرع في تدليك القلب على الفور"، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تدريبات إلزامية دورية على ذلك في المدارس وأماكن العمل، موضحا أن عدم القيام بأي شيء هو البديل الأسوأ.

وقال دامن، الذي بدأ حملة لتدريب النواب والموظفين في البرلمان اليوم الجمعة: "يمكن إنقاذ 10 آلاف شخص يعانون من سكتة قلبية خارج المستشفيات سنويا من خلال إجراءات الإنعاش السريع من قبل أفراد عاديين ... منذ عملي كطبيب طوارئ أتذكر الكثير من الحالات المأساوية التي جاءت فيها المساعدة المهنية متأخرة للغاية بسبب عدم تنفيذ أي إجراءات إنعاش من قبل أشخاص عاديين في الموقع. يمكن لكل شخص أن ينقذ حياة بأيديه فقط".

ودعا دامن أيضا إلى توفير المزيد من الفرص للأشخاص العاديين لاستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب - وهي الأجهزة التي يمكنها القضاء على تهديد عدم انتظام ضربات القلب عبر نبضات كهربائية، مؤكدا ضرورة أن يكون "الوصول إليها سهلا مثل طفايات الحريق"، مضيفا أنه يجب إصدار لوائح توفر أساسا لمزيد من إتاحة هذه الأجهزة في الأماكن العامة، على سبيل المثال في محطات القطارات أو داخل القطارات.

وأشار دامن إلى أن فرص البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بسكتة قلبية في ألمانيا لا تزال أسوأ بكثير مما هي عليه في العديد من الدول الأوروبية المجاورة.