أستراليا تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بتزويد روسيا بأسلحة كورية شمالية

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فرضت أستراليا اليوم الجمعة عقوبات مالية على ستة كيانات مرتبطة بتزويد روسيا بأسلحة كورية شمالية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونح إن استمرار إرسال الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا هو "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت في بيان "تدين أستراليا، بأشد العبارات الممكنة، صادرات كوريا الشمالية غير الشرعية وشراء روسيا للأسلحة واستخدام الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، في دعم للحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا".

وتابعت أن" استخدام الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية من قبل روسيا يزيد من معاناة الشعب الأوكراني، ويدعم الحرب العدوانية الروسية غير الشرعية وغير الأخلاقية ويقوض نظام عدم الإنتشار العالمي".

وقالت وونج إن تعميق التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا له" تداعيات أمنية جسيمة" على أوروبا ، وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وتابعت "جنبا إلى جنب مع شركائنا، ندعو كوريا الشمالية إلى الانخراط في حوار بناء والمضي قدما في سلام واستقرار دائمين في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت "تبقى أستراليا ثابتة في دعمها لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها. وإعلان اليوم يؤكد على أن أولئك الذين يوفرون الدعم الملموس للحرب الروسية غير الشرعية وغير الأخلاقية سوف يواجهون تداعيات".