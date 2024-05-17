نقابة عمال البريد البريطاني توجه تحذيرا بالإضراب للملياردير كريتنسكي

وجهت نقابة عمال البريد، في المملكة المتحدة، تحذيرا بالإضراب إلى الملياردير دانيال كريتنسكي، إذا لم يلب مطالبهم، في عرضه للاستحواذ على "مجموعة البريد الملكي البريطاني"،حسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وقال ديف وارد، الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات للصحيفة إن "النقابة ستتخذ كل خطوات ضرورية لحماية ظروف العمل والتزام الخدمة الشاملة لمجموعة البريد الملكي/، لتسليم خطابات وطرود في المملكة المتحدة، بنفس السعر"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وامتنع متحدث عن كريتنسكي عن التعليق للصحيفة.

ورحب مالك مجموعة البريد الملكي البريطانية، بعرض بقيمة 5ر3 مليار جنيه استرليني من كريتنسكي.