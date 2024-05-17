المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها قصفت هدفا إسرائيليا حيويا في إيلات/ أم الرشراش جنوب إسرائيل، بالطيران المسير، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023.

وذكر بيان للمقاومة الاسلامية، "أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق قصفوا فجر اليوم الجمعة بواسطة الطيران المسيّر هدفًا حيويًا في إيلات بالأراضي المحتلة نصرة لأهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وأكدت المقاومة في بيانها "الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال".