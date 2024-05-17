 في تحذير للصين.. سفير أمريكا لدى طوكيو في زيارة نادرة لجزيرتين يابانيتين قرب تايوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في تحذير للصين.. سفير أمريكا لدى طوكيو في زيارة نادرة لجزيرتين يابانيتين قرب تايوان

طوكيو - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 12:33 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 12:33 م

قام السفير الأمريكي لدى اليابان بزيارة نادرة لجزيرتين نائيتين جنوب غربي البلاد، في تحذير واضح لمساعي الصين المتنامية لتأكيد نفوذها في المياه المحيطة.

وقال السفير راهم إيمانويل للصحفيين في جزيرة يوناجوني اليابانية، بأقصى غرب البلاد، على بعد نحو 100كيلومتر إلى الشرق من تايون: "عندما لا تمتلك الردع، يعطي هذا تصريحا باللجوء إلى الإكراه الاقتصادي والعدوان"، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ووصل إيمانويل في وقت لاحق، رفقة عمدة محلي، إلى جزيرة ايشيجاكي التي تبعد نحو 130كيلومترا عن يوناجوني.

ونظرا لقرب الجزيرتين من تايون، التي تعتبرها الصين إقليما متمردا يتعين إعادة توحيده مع البر الرئيسي، بالقوة إذا دعت الضرورة، تعزز اليابان قدراتها الدفاعية في المنطقة وتعاونها الأمني مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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