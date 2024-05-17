ألمانيا توافق على تجاوز الروتين مع توربينات الرياح

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وافقت الحكومة الألمانية على تسريع التراخيص الخاصة بتوربينات الرياح والمنشآت الصناعية، حسبما كشفه بيان نشره سياسيون من الائتلاف الحاكم اليوم الجمعة.

ويهدف القانون الجديد إلى تمكين بناء توربينات الرياح والمنشآت الصناعية بسرعة أكبر من خلال المزيد من رقمنة العملية وتقليل العقبات البيروقراطية.

وإلى جانب توربينات الرياح، ستشمل المصانع الأخرى المستفيدة من القرار مصانع درفلة المعادن والمسابك ومصانع التخلص من النفايات ومرافق إنتاج الهيدروجين.

ومن المتوقع الانتهاء من التغييرات في غضون الأسابيع المقبلة.

ويريد الائتلاف، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال، تعزيز حماية المناخ والطاقة المتجددة.

وبموجب اتفاق ائتلاف داخلي، ستحظى محطات الطاقة المتجددة بأولوية خاصة لتسريع الموافقة عليها.