اعتقال مواطن كندي في إطار عملية مصادرة كمية مخدرات كبيرة بالفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة، القبض على مواطن كندي في البلاد على خلفية مزاعم بتورطه في محاولة فاشلة لتهريب 4ر1 طن من مادة هيدروكلوريد الميتامفيتامين إلى داخل البلاد الشهر الماضي.

وألقت الشرطة القبض مساء أمس الخميس على المشتبه به توماس جوردون أوكوين، في مدينة تاجايتاي، وهي منتجع شهير يبعد مسافة 56 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقالت الشرطة إن أوكوين هو المشتبه به الرئيسي في محاولة تهريب 4ر1 طن هيدروكلوريد الميتامفيتامين الشهير بالثلج، والذي يطلق عليه محليا شابو، يوم 15 أبريل الماضي.

ووفقا لتقرير الشرطة، تمت مصادرة أربعة أكياس بلاستيكية تحتوي على الشابو ومادة الكوكايين وغيرهما من المخدرات غير القانونية من المشتبه فيه لدى اعتقاله. كما صادرت الشرطة 14 بطاقة هوية مزيفة كانت بحوزته.

وألقي القبض على مشتبه به آخر، وهو فلبيني كندي يدعى مايكل زارات، يوم 15 أبريل عندما تم مصادرة كمية المخدرات غير القانونية عند نقطة تفتيش في إقليم باتانجاس القريب.

وتعد شحنة الشابو التي تمت مصادرتها، وقيمتها 68ر9 مليار بيزو (168 مليون دولار) هي أكبر كمية تصادر حتى الآن العام الجاري.