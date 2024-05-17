وزير خارجية إسرائيل ردا على محكمة العدل الدولية: سنواصل القتال

قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، ردا على نظر محكمة العدل الدولية بقضية "الإبادة الجماعية" الموجهة لتل أبيب، إن إسرائيل ستواصل القتال على كل الجبهات و"لن تمنعها أي قوة من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس" وفق تعبيره.

تصريحات كاتس جاءت تعقيبا على جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي انعقدت أمس واليوم بناء على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا، طالبت فيه بفرض "تدابير إضافية" على إجراءات سابقة حددتها المحكمة بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل.

وزعم كاتس في منشور على منصة إكس: "لن تمنع أي قوة إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "سنواصل القتال على الجبهات القانونية والسياسية والعسكرية حتى يعود جميع رهائننا البالغ عددهم 132 إلى أحبائهم". واختتمت محكمة العدل الدولية جلسات استماعها للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".