انفجار سيارة مفخخة في القامشلي شمال شرق سورية

أصيب سبعة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للاستخبارات التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في مدينة القامشلي شمال شرق سورية اليوم الاثنين.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "ما لا يقل عن سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة حرجة، أصيبوا في انفجار وسط سوق شعبية قرب دوار سوني بحي قدور بيك بمدينة القامشلي".

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى عدد من المشافي، مشيرا إلى أن الانفجار وقع قرب مقر للاستخبارات التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقال مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية، لـ(د.ب.أ)، إن "سيارة من نوع فان انفجرت قرب دوار سوني وسط مدينة القامشلي، وأصيب عشرة أشخاص، فضلا عن حدوث أضرار كبيرة بالسيارات والمحال التجارية في المنطقة ".

ويعتبر حي قدور بيك من الأحياء المختلطة العربية الكردية في مدينة القامشلي، ويخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتشهد مدينة القامشلي تفجيرات متكررة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. وتتهم الوحدات الكردية خلايا تابعة لتنظيم داعش بتنفيذ تلك العمليات.