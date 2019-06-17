إبداع الاسكندرية يناقش المجموعة القصصية «ضغط عالي»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، مساء الأحد، ندوة لمناقشة‪ ‬المجموعة القصصية " ضغط عالي " للكاتبة سحر النحاس، وذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية.

تناولت الندوة بالعرض والتحليل المجموعة القصصية الصادرة مؤخرا عن دار النابغة للنشر والتوزيع، بمشاركة الأديبتان دكتورة عبير يحيي، دكتورة ناديه فتيحة.

تجدر الإشارة إلى أن سحر النحاس كاتبة من الاسكندرية حصلت على المركز الأول في مسابقة نادي أدب التذوق للتأليف المسرحي، ولها العديد من الاصدارات فى مجال القصة القصيرة.