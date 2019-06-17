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لم يمر المؤتمر الصحفي لوزير الباكستاني شكوت يوسفزاي، مرور الكرام، فمع انطلاق البث المباشر لوقائع المؤتمر، ظهرت موجة من التعليقات الساخرة؛ نظرا لنقل المؤتمر على الهواء مباشرة باستخدام "فلتر وجه القطة" المستخدم بـ"فيسبوك".

فأثناء حديث شوكت يوسفزاي -بحسب موقع "بي بي سي"- للصحفيين فعّل أحد أفراد الفريق الإعلامي "فلتر القطة" على وجه "يوسف" دون قصد.

وقال يوسفزاي -في وقت لاحق- إنه كان "خطأ" لا ينبغي أن يؤخذ "على محمل الجد".

وقال يوسفزاي -لوكالة الأنباء الفرنسية-: "لم أكن الوحيد، فقد أصيب اثنان من المسؤولين اللذان كانا جالسين بجواري".

وتم حذف الفيديو، الذي نُشر على صفحة "فيسبوك" الرسمية لحزب باكستان "Tehreek-e-Insaf "PTI، بعد دقائق من المؤتمر الصحفي.

وقال الحزب: "اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتجنب مثل تلك الحوادث في المستقبل".

ولسوء حظ يوسفزاي، انتشر الفيديو بشكل واسع؛ ما أثار موجة من التعليقات الساخرة.