احتجاز ثلاثة أشخاص في فرنسا للاشتباه بضلوعهم في انتهاك حقوق الانسان في السودان وتشاد

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صرح الادعاء العام بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في انتهاك حقوق الانسان في السودان وتشاد.

وذكر المدعي العام في باريس أن محققي المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب اعتقلوا المشتبه بهم الثلاثة، في أعقاب تحقيقات أولية أجراها الادعاء العام الفرنسي في مايو 2017.

ويشتبه بضلوع الثلاثة في ارتكاب جرائم في تشاد والسودان خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2010.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد المحتجزين هو زعيم المتمردين التشادي محمد نوري، رغم أن الادعاء الفرنسي لم يؤكد صحة هذه التقارير.

وذكر موقع "الوحدة إنفو" الاخباري في تشاد بأن نوري هو أحد المحتجزين، نقلا عن مصادر من عائلته.