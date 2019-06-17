إمام مسجد النور بنيوزيلندا: تلقينا تهديدات إرهابية قبل الحادث

قال الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور بنيوزيلندا، والذي شهد الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا، إنه كانت هناك تحرشات وتهديدات تلقاها المسلمون في نيوزيلندا قبل هذا الحادث.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الاثنين: «تلقينا تهديدات هنا أو هناك، وكنا نظن أنها مجرد تهديدات»، مشيرًا إلى تعرض مسلمة في أحد المولات لتهديد بالقتل قبيل الحادث.

وتابع: «مثلًا قبل الحادث، أخت مسلمة في أحد المولات، قال لها شخص سوف نقتلكم، وكاميرات المراقبة سجلت ما حدث، واتصلوا بالشرطة لكن ثبت أن الكاميرا لا تسجل الصوت، فحفظت القضية»، موضحًا أن هذه الحادثة كانت مؤشرًا على الحادث الإرهابي فيما بعد.

وشهدت نيوزيلندا في منتصف شهر مارس الماضي، هجومًا إرهابيًا على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء إقامة الصلاة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصًا من بينهم 4 مصريين، وإصابة 50 آخرين.