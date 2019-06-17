يسرا: أحمد زكى ضربني فى أحد الأفلام

شعرنا بعدم رغبة سعاد حسني الاستمرار في التمثيل بعد «الراعي والنساء»

قالت الفنانة يسرا، إن الفنان الكبير الراحل أحمد زكي كان ممثلا كبيرا وصديقا عظيما، لافتة إلى أنها شاركت معه في أكثر من عمل فني.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر فضائية «العربية»، اليوم الاثنين، «عملي مع أحمد زكي ترك داخلي بصمة، وكنت بعمل حساب وأنا واقفة قدامه، وفاكرة علقة خدتها منه في أحد الأفلام أندمج في المشهد لقيته بيضرب بجد، وبدأت أضربه تبادلنا الضرب، وكنت متغاظة منه مش عايزة أبكي عشان منعيدش المشهد ويضربني تاني».

وأوضحت أنها في اليوم التالي للتصوير ذهبت متأخرة على غير عادتها، وكان في انتظارها المخرج على بدرخان وأحمد زكي، وعندما تحدثوا معها عن سبب التأخير، فقامت باصطحابهم إلى غرفتها ليشاهدوا آثار الضرب على ذراعيها وظهرها، متابعة: «صداقتنا غير وهو كان كوميديان في الحقيقة».

وأشارت إلى أنها شاركت معه ومع الراحلة سعاد حسني في فيلم «الراعي والنساء»، معقبة: « قعدنا في الفيوم 3 أشهر لتصويره، محدش فينا نزل مصر، وكان آخر أعمال سعاد حسني وكنا نشعر أنها لا تريد الاستمرار في التمثيل».