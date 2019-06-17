سالجادو: مصر الأقوى وعلينا إثبات ذلك في كأس الأمم

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يرى الإسباني ميشيل سلجادو المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أن فريقه هو الأقوى في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتغلبت مصر على غينيا بنتيجة 3-1 في آخر المباريات الودية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم يوم الجمعة المقبل.

وقال سلجادو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "منتخب مصر هو الأقوى وعلينا إثبات ذلك في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "من السهل القول أن منتخب مصر هي الأقوى لكن علينا إثبات ذلك في البطولة وتقديم أداء مشرف والمنافسة على لقب البطولة".

وتابع: "نعلم أن البطولة تقام على أرض مصر وذلك يشكل ضغطا كبيرا علينا في البطولة، لكن يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية والتتويج باللقب وإسعاد الجماهير المصرية".

وواصل: "خرجنا بالعديد من الإيجابيات خلال الفوز الودي على غينيا أهم شيء هو الاطمئنان على اللاعبين وجاهزية الفريق لانطلاق البطولة".

وأوضح: "سعيد بأداء اللاعبين أمام غينيا فقد حققنا نتيجة جيدة واستفدنا كثيرا من تجربة قوية".

وأتم: "أعطينا محمد صلاح نصف ساعة في لقاء غينيا وأيضا شارك محمد النني وبعض اللاعبين الذي لم يشاركوا أمام تنزاينا، وأصبح الجميع جاهز للمباراة الافتتاحية".

