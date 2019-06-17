تقرير: الهند تدرس بيع حصصها المسيطرة في بعض البنوك الصغيرة

ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن الهند تدرس بيع حصصها المسيطرة في بعض البنوك الحكومة الأصغر، وذلك في محاولة لجمع أموال لتعزيز الإنفاق على البرامج المخصصة لدعم الفقراء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر على صلة بالمسألة القول إن هناك مقترحا تم طرحه ينص على عرض حصص الأغلبية في بعض البنوك الأضعف للبيع واستخدام عوائد البيع لتمويل برنامج الإسكان في مناطق الريف، الذي دشنه رئيس الوزراء ناريندار مودي.

وأضافت المصادر أنه مازال يتم دراسة تفاصيل المقترح، وإذا تمت الموافقة عليه، سوف يتم إدراج عوائد عمليات البيع في الموازنة التي سوف يتم الكشف عنها في الخامس من يوليو المقبل.