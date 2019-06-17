أبدى طلاب الشعبة الأدبية من طلاب الثانوية العامة فرحتهم وسعادتهم عقب خروجهم من امتحان الفلسفة، أمام لجان مدرسة أم الأبطال بالهرم، حيث أكد الطلاب على سهولة الامتحان وأن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت روفيدا محمد، إحدى الطالبات، إن الامتحان جاء بالنص من الملازم الدراسية، واستطاع عدد كبير من الطلاب على الانتهاء منه قبل مرور الوقت المخصص له

واتفقت معها في الرأي فاطمة طارق، إحدى الطالبات ، قائلة "الامتحان كان سهل لكن طويل" ، لافتة إلى زخم الأسئلة في الامتحان، إلا أن الطلاب استطاعوا التعامل معها، مؤكدة عدم تطابق الأسئلة مع النماذج المنتشرة منذصباح اليوم على شبكات الانترنت.

وقالت ريم محمود إحدى الطالبات، إن الامتحان لم يخرج عن المتوقع، والاسئلة كانت مباشرة، واعتمدت على الحفظ كالمعتاد، لافتة إلى وجود حالات غش وفوضى في لجان كثيرة، مما أثر على بعض الطلاب.

ونوهت شاهندا السيد، إحدى الطالبات، بأن اللجان كانت هادئة ولم تشهد حالات غش، مما ساهم في تركيز الطلاب وقدرتهم على التعامل مع الامتحان وحل الأسئلة دون وجود عقبات أمامهم.

واستقبل أولياء الأمور المتواجدين بمحيط اللجان أبناءهم، بالأحضان، وانتابتهم حالة من الإطمئنان لسهولة الامتحان، مضيفين «الحمدلله عقبال باقي الامتحانات».