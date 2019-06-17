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مصادر طبية سورية: مقتل وإصابة 27 شخصا في قصف للفصائل المسلحة بريف حلب الجنوبي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 10:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 10:01 ص

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 15 آخرون؛ إثر هجمات شنتها فصائل مسلحة بالقذائف على قرية الوضيحي في ريف حلب الجنوبي.

وأفاد مصدر طبي سوري ـ في تصريح لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنينـ بوصول حالات إلى مستشفيات حلب لمصابين بغازات سامة ناجمة عن قصف الفصائل المسلحة لبلدات في ريف حلب الجنوبي.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري ردت في وقت سابق على خروقات التنظيمات المسلحة المنتشرة بريفي إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ومواصلتها هجماتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة، وإحراق الحقول الزراعية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.


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