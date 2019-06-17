عمدة ألماني روماني المولد يحتفل بالنصر على حزب ألماني يميني شعبوي

اعتبر السياسي الألماني المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أوكتافيان أورزو، فوزه في انتخابات العمودية بمدينة جورليتس مؤشرا على الطريق الذي يرغب الناخبون في سلكه.

وقال أورزو المولود في رومانيا اليوم الاثنين في تصريحات لمحطة "إم دي آر" الألمانية: "الأمر هو أن غالبية المواطنين صوتوا من أجل هذه المدينة"، موضحا أن التصويت كان يدور حول جعل جورليتس مجتمعا منفتحا أم منعزلا عن الخارج.

وذكر أورزو أن نتائج الانتخابات أظهرت أن "غالبية المجتمع لا تتمنى غالبية لحزب البديل من أجل ألمانيا".

وحصل أورزو في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد على نسبة 2ر55% من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه من حزب البديل من أجل ألمانيا زباستيان فيبل على نسبة 8ر44%.

وأضاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" بذلك فرصة شغله لأول منصب بارز يأمله في مدينة ألمانية.