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أشاد وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بما يقدمه طارق حامد لاعب وسط الزمالك والفراعنة في الموسم الحالي، خاصة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال وائل جمعة على صحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "موسم اكتر من رائع لطارق حامد ودور محوري مهم في منظومه المنتخب المصري .. بالتوفيق في المهمة الصعبة".

ورد طارق حامد على صخرة الدفاع المصري وائل جمعة وقال: " شكراً يا كابتن وائل".

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة الافتتاح المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد القاهرة.