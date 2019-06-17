أجرى عدد من أولياء الأمور عدة نقاشات أمام مدرسة صلاح سالم بحلوان، حول كيفية توفير الجو الملائم لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة خلال أيام الامتحانات، وعرض كل ولي أمر طريقة توفير الهدوء بالمنزل، وإبعاد كل ما يمكن أن يشتت الطلاب عن المذاكرة.

وحرص عدد آخر من أولياء الأمور،على مواصلة دعم أبناءهم من خلال ترديد بعض الأدعية للتخفيف من صعوبة الامتحان على أبناءهم حال تعثرهم.

فيما حاول أولياء أمور آخرين معرفة مستوى الامتحان الذي يمر به أبناءهم وفقا لتخصص كلا منهم، سواء بالشعبة العلمية أو الأدبية، من خلال الوقوف أمام بوابة المدرسة وانتظار أي فرد يمر لسؤاله.