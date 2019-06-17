الحكومة الفلسطينية: أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية لن ينجح

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية "لن يكتب له النجاح".

وجددت الحكومة ،في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، الرفض التام لورشة العمل الأمريكية الاقتصادية المقررة في البحرين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار" الأسبوع المقبل، داعيةً الجميع الى عدم المشاركة فيها.

وشددت الحكومة على أن "أي حل دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 سيكون مصيره الفشل".

وحثت الحكومة على أوسع مشاركة شعبية في فعاليات جماهيرية ستجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعديد من مخيمات اللجوء والشتات بالتزامن مع انعقاد ورشة البحرين.

في هذه الأثناء، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التأييد الأمريكي العلني لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية .

وقالت عشراوي في بيان إن مواقف واشنطن "تعكس تصميمها على تقويض متطلبات السلام في المنطقة وازدرائها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وأضافت عشراوي أن "عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، هي عمل غير قانوني يصيب قلب النظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون، ويتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه حماية هذه المنظومة من التقويض والانهيار".

واعتبرت عشراوي أن الإدارة الأمريكية "تتبنى موقفا استعماريا عنصريا يدعم إسرائيل ويبرر جرائمها ويمكّنها في مسعاها الاستعماري لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وسحق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية من خلال البلطجة السياسية والابتزاز".

ودعت المسؤولة الفلسطينية "جميع الجهات الدولية الفاعلة والمسؤولة إلى مواجهة التداعيات الخطيرة للسلوك المتهور من جانب الإدارة الأمريكية والذي يهدد بإغراق المنطقة والعالم في الفوضى وعدم الاستقرار من خلال تطبيع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل الضم والاستيلاء على الأراضي".

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أعرب أمس الأحد عن تأييده لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن حق إسرائيل في ضم بعض أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها .

وقال جرينبلات إن إدارة الرئيس ترامب ستقرر موعد نشر تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام بعد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين المقررة الأسبوع المقبل، لكنه رجح نشرها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في أيلول/سبتمبر المقبل.