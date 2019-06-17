جوايدو يواجه اتهامات بالفساد تتعلق بالمساعدات الإنسانية

يواجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو انتقادات خاصة بمزاعم قيام ممثليه بسرقة أموال من المساعدات الإنسانية ومساعدة الجنود الفنزويليين الهاربين إلى كولومبيا.

وكتب خوسيه أنطونيو كولينا، رئيس منظمة "فنزويليون في المنفى" وقرها ميامي في بيان إلى جوايدو بتاريح اليوم الاثنين للإعراب عن "خيبة أمله والتي يشعر بها أيضا معظم الفنزويليين بسبب شائعات الفساد في المساعدات الإنسانية المخصصة لشعبنا الذي يعاني".

وأعلن جوايدو أول أمس السبت أنه أقال كل المشتبه في تورطهم في أعمال فساد بينما طلب من كولومبيا المساعدة في التحقيق.

وأضاف البيان أن كل أموال المساعدات الإنسانية تم التعامل معها بشكل مباشر من جانب وكالات إغاثة ومنظمات غير حكومية.

وتشهد فنزويلا صراعا على السلطة بين جوايدو الرئيس نصب نفسه رئيسا في يناير الماضي واعترفت به عدة دول من بينها الولايات المتحدة، ورئيس البلاد المنتخب نيكولاس مادورو. وتعاني البلاد من اوضاع اقتصادية سيئة للغاية.