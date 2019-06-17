•الفن مرآة المجتمع وله دورا كبيرا في التأثير عليه

قالت الفنان يسرا، إن عملها مع الزعيم عادل إمام من أهم مراحلها الفنية، موضحة أنها انتقلت من مرحلة النجومية لمرحلة الشعبية، لأنه فنان له شعبية كبيرة وطاغية.

وأضافت في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر فضائية «العربية»، اليوم الاثنين، «عملنا أحلى دويتو في مرحلة السبعينات والثمانينات، ومفيش ولا عمل مش مهم كانت الأعمال بتضحك ولكنها كان ليها رسالة».

وأوضحت أن الفن له دورًا كبيرًا في التأثير على المجتمع بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والرسالة والتجارة، ولكنه أيضًا بمثابة حرية وتعبير عن الرأي، متابعة: «الفن مرآة المجتمع، ولما تلاقيه بيتقلص لازم نقلق، عمل مثل طيور الظلام على سبيل المثال في التسعينات، كان رؤية كبيرة تم التعبير عنها في عمل عظيم».