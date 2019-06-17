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رئيس المفوضية الأوروبية يطالب بزيادة الأجور في شرق ألمانيا

إرفورت (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 2:53 م | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 2:53 م

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى موازنة الأجور بين شرق ألمانيا وغربها.

وقال يونكر اليوم الاثنين في البرلمان الإقليمي لولاية تورينجن الألمانية بمدينة إرفورت أمام طلاب جامعات ومدارس وساسة محليين في الولاية: "شرق ألمانيا بحاجة إلى أجور أعلى... كرامة العمل قيمة فقدنا الصلة بها ببطء".

ويرى يونكر أنه يتعين أن تكون هناك مساواة في الأجور عندما يتعلق الأمر بنفس العمل في نفس المكان، وقال: "لذلك فأنا أؤيد تطبيق حد أدنى للأجور في كل مكان في أوروبا"، موضحا في المقابل أن الحد الأدنى للأجور لا يمكن أن يكون بنفس القيمة في كافة أنحاء أوروبا.


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